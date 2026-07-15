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17:49, 15 июля 2026Наука и техника

Способность украинской FP-7.x перехватить «Искандер» оценили

Украинская ракета FP-7.x должна выдерживать большие перегрузки для перехвата «Искандеров»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: РИА Новости

Украинская противоракета FP-7.x должна выдерживать большие перегрузки для попытки поражения ракет оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер». Способность FP-7.x перехватывать российские баллистические ракеты оценил Telegram-канал «Военная хроника».

Автор отметил, что в основе FP-7.x лежат решения, которые используют в перехватчиках зенитных систем С-300ПС и С-300ПМ1. По его словам, современные баллистические ракеты 9М723-1 и 9М723-2 ОТРК «Искандер-М» могут выполнять защитные маневры с перегрузками более 20g.

«Противоракеты [для перехвата "Искандеров"] должны обладать располагаемыми перегрузками 40-45 единиц и возможностью реализации максимальных перегрузок за сотые доли секунды. Для этого противоракета должна располагать высокоэнергетическими двигателями поперечного управления», — говорится в сообщении.

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Канал подчеркнул, что даже крупные компании уровня Raytheon и Lockheed Martin тратят на разработку и совершенствование таких изделий годы.

В июне в компании Fire Point заявили, что испытания FP-7.x прошли «довольно успешно».

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