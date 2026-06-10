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15:17, 10 июня 2026Наука и техника

На Украине рассказали об испытаниях «альтернативы Patriot»

FT: На Украине довольно успешно испытали зенитную ракету FP-7.x
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: @iraterekh

Испытания украинской зенитной ракеты FP-7.x, которая может стать частью системы для перехвата баллистических ракет, прошли успешно. Об этом рассказал соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман в беседе с Financial Times (FT).

По его словам, тесты перехватчика прошли «довольно успешно». Производитель заявляет, что одна FP-7.x обойдется примерно в 700 тысяч долларов. Как пишет издание, одна ракета зенитного комплекса Patriot PAC-3 обходится армии США в 3,8 миллиона долларов.

Штилерман отметил, что в августе предприятие планирует выпускать по три ракеты для «альтернативы Patriot» в день. При этом изделия будут хранить до появления инфракрасной головки самонаведения. Fire Point надеется получить компонент от немецкой компании Diehl Defence, которая разрабатывает ракеты IRIS-T. Готовность FP-7.x ожидается к 2027 году, пишет FT.

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Издание напомнило, что FP-7.x — ключевой элемент перспективной системы Freyja, которую Киев разрабатывает совместно с европейскими компаниями. Источники FT отмечают, что Fire Point ведет переговоры с немецкой Hensoldt и французской Thales о радиолокационных станциях. Также производитель планирует использовать компоненты итальянского холдинга Leonardo и норвежской компании Kongsberg.

Ранее в июне технический директор Fire Point Ирина Терех сообщила, что FP-7.x совершила контролируемый маневренный полет.

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