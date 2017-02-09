В редакции телеканала RT обнаружили двойника Трампа

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Twitter рассказала, что один из сотрудников телеканала похож на президента США Дональда Трампа в молодости.

«ЦРУ, обратите внимание», — отметила Симоньян.

В твите она также опубликовала видео, в котором «двойник Трампа» показывает японцам портрет молодого президента и утверждает, что так он выглядел до смены прически. Многие японцы признали, что видят сходство, но несколько респондентов сразу заподозрили, что им демонстрируют фотографии другого человека.

В январе газета The New York Times сообщила, что правительственная трансляция канала C-SPAN с обсуждением законопроекта по ценным бумагам и биржам резко прервалась юмористическим сюжетом RT о главе МИД Польши. СМИ связали событие с хакерской атакой, но позднее в C-SPAN заверили, что инцидент произошел из-за технической ошибки.