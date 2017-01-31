Симоньян посоветовала Кирби стабилизирующие психику препараты

Главный редактор RT Маргарита Симоньян посоветовала представителю Госдепартамента США Джону Кирби, который на брифинге вышел из себя из-за вопроса корреспондента телеканала, принимать препараты, стабилизирующие психику. Об этом, как передает РИА Новости, она заявила в эфире «России 24».

«Конечно, это... во-первых, не очень красиво. Как-то нам всегда казалось, что люди, служащие в дипломатическом ведомстве, должны быть как-то сдержаннее, спокойнее», — отметила Симоньян, комментируя этот инцидент.

По ее словам, США «славятся широким спектром препаратов, которые стабилизируют психику, и их принимают многие известные люди. «Ну, возможно, стоит обратить этому чиновнику внимание на этот спектр», — сказала Симоньян.

16 ноября Кирби на брифинге отказался ответить на вопрос корреспондента RT Гаяне Чичакян, откуда у Вашингтона появилась информация о том, что Воздушно-космические силы России якобы нанесли удары по пяти госпиталям в Алеппо. Демонстрируя раздражение, он посоветовал обратиться за комментариями в российское Минобороны, сообщает RT.

Отвечая на вопрос об источниках информации о якобы нанесенных авиаударах, представитель Госдепа подчеркнул, что Вашингтон ознакомился с «отчетами от заслуживающих доверия гуманитарных организаций», не уточнив, кого он имеет в виду.

На просьбу корреспондента уточнить, что это за организации и какую информацию они предоставили, Кирби заявил: «Вы работаете на RT? А почему бы вам не задать своему правительству те же вопросы? Спросите у них про их военную деятельность. Попросите у них список больниц, по которым вы наносите удары».

Когда брифинг завершился, к Чичакян подошел другой представитель внешнеполитического ведомства, который принес извинения за поведение коллеги и пообещал предоставить RT конкретные адреса больниц, по которым, как считают США, были нанесены удары.