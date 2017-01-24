RT заявил об уголовном деле в отношении своего журналиста в США

В отношении корреспондента канала RT Александра Рубинштейна заведено уголовное дело об участии в массовых беспорядках. Об этом сообщается на сайте телекомпании.

«Мы подтверждаем, что против нашего журналиста заведено дело об участии в массовых беспорядках. Сотрудник сейчас на свободе. Слушания будут в феврале. На данный момент юристы рекомендуют нам воздержаться от любых комментариев по этому поводу» — пояснили в пресс-службе канала.

В RT отмечают, что максимальное наказание по этому обвинению составляет до 10 лет лишения свободы или штраф в размере 25 тысяч долларов.

Рубинштейна задержали во время освещения протестов в день инаугурации Дональда Трампа. Вскоре он был отпущен.

