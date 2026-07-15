В ФТС России захотели сделать контроль на границе с Белоруссией и Казахстаном быстрее

Глава ФТС обсудил развитие инфраструктуры на границе с Белоруссией и Казахстаном

В Федеральной таможенной службе (ФТС) России обсудили развитие инфраструктуры на границе с Белоруссией и Казахстаном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Глава ФТС Валерий Пикалев провел рабочую встречу с руководителем Росгранстроя Геннадием Безлобенко и директором профильного департамента Минтранса России Михаилом Кокаевым. В ходе обсуждения было решено усовершенствовать контроль на дорогах и автоматизировать ряд процессов.

Таможенная служба предложила новые схемы для проверки машин на границах. Это может обеспечить более быстрое прохождение границы и предотвращать пробки.

В июне сотни машин застряли на границе между Россией и Казахстаном. В ФТС отмечали, что очереди в пункте пропуска с работой российской таможни не были связаны.