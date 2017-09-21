В сети высмеяли манеру Цукерберга жевать и снова нарекли его рептилоидом

Пользователь Twitter под ником @TheHangingChads опубликовал фотографию основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, на которой он якобы пережевывает кусок хлебного тоста с открытым ртом.

— The Hanging Chads (@TheHangingChads) 19 сентября 2017, 20:01

«Фотограф: Просто ешь как человек.

Марк: Вот так?

Фотограф: Нет».

Твит набрал почти пять тысяч лайков и две тысячи ретвитов.

В сети наперебой начали утверждать, что этот снимок — еще одно доказательство нечеловеческого происхождения Цукерберга. Многие единодушно назвали его рептилоидом.

Некоторые обратили внимание на то, что Twitter скрывает фото, предупреждая юзеров о том, что на нем может содержаться спорный контент. В комментариях эту деталь расценили как попытку скрыть «правду о пришельцах».

Пользователь под ником @mashu_dere напомнил, что основатель соцсети неизменно носит одну и ту же футболку, что, по его мнению, является доказательством того, что тот рептилоид.

Юзеры также сопоставили картинку с другим вирусным фото, на котором Цукерберг, одетый в широкие штаны, неестественно выгибает ноги на прогулке. Тогда в сети решили, что и этот факт можно считать доказательством «рептилоидного» происхождения миллиардера.

Байки о том, что Цукерберг якобы является гигантской инопланетной ящерицей, ходят по сети уже несколько лет. Во время выступления в 2016 году у Цукерберга уточнили, считает ли он себя человекоподобной рептилией, на что он ответил отрицательно, хотя и разнервничался.