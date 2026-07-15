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16:06, 15 июля 2026Из жизни

Суррогатная мать отказалась делать аборт по просьбе родителей ребенка и попала под суд

В Канаде пара подала в суд на суррогатную мать, которая отказалась сделать аборт
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: BaanTaksinStudio / Shutterstock / Fotodom  

В Канаде пара подала в суд на суррогатную мать после того, как та отказалась сделать аборт по их просьбе из-за обнаруженной у плода патологии. Об этом сообщает Daily Mail.

На 22-й неделе беременности УЗИ показало, что у ребенка возможны порок сердца и расщелина губы и неба. Будущие родители прислали суррогатной матери письмо с требованием прервать беременность, ссылаясь на договор. Женщина, которая на тот момент находилась в Доминиканской Республике, отказалась, заявив, что сделала бы аборт только при полной нежизнеспособности плода, но не из-за «косметического дефекта». После консультации в больнице в Торонто, где врачи подтвердили, что ребенок здоров, пара согласилась сохранить беременность.

Мальчик родился с проблемами дыхания, но быстро поправился. После этого родители забрали его, практически прекратив общение с суррогатной матерью. Когда женщина подала иск о возмещении примерно десяти тысяч канадских долларов (около 700 тысяч рублей) за неоплаченные расходы, связанные с беременностью, пара ответила встречным иском на 600 тысяч долларов (около 42 миллионов рублей). Они обвинили ее в нарушении конфиденциальности, халатности и причинении эмоционального стресса из-за отказа прервать беременность.

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Суррогатная мать, работающая тюремным надзирателем и воспитывающая дочь, заявила, что чувствует себя использованной. «Они не получили идеального ребенка и просто выбросили меня», — заявила она. Эксперты и глава агентства, оформлявшего договор, выразили обеспокоенность тем, что иск может создать опасный прецедент.

Ранее сообщалось, что американская актриса Лаура Оррико родила первого ребенка в 49 лет с помощью спермы покойного мужа. По словам женщины, ее поддерживают семья и друзья, и это придает ей сил.

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