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16:11, 15 июля 2026Ценности

Пригожин раскрыл неожиданную причину похудения на восемь килограммов

Продюсер Пригожин сбросил восемь килограммов, чтобы соответствовать жене, певице Валерии
Мария Винар

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскрыл неожиданную причину похудения. Своими признаниями он поделился в интервью KP.RU.

57-летний супруг популярной певицы Валерии объяснил, что люди часто стали принимать его за ее отца. «Меня это уже просто бесит. Я как будто дедушка с молодой девушкой. Поэтому решил взяться за себя», — заявил он и уточнил, что за последние два месяца сбросил восемь килограммов.

По словам продюсера, ранее он пробовал худеть только на спор. «Мы спорили с друзьями на крупную сумму денег, а судьей у нас была Яна Рудковская. Однако, сбросив вес, вскоре мы снова набирали. Но сейчас я поставил себе цель соответствовать жене и пока держусь», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее певица Валерия раскрыла секрет идеальной фигуры.

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