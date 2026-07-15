Пригожин раскрыл неожиданную причину похудения на восемь килограммов

Продюсер Пригожин сбросил восемь килограммов, чтобы соответствовать жене, певице Валерии

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскрыл неожиданную причину похудения. Своими признаниями он поделился в интервью KP.RU.

57-летний супруг популярной певицы Валерии объяснил, что люди часто стали принимать его за ее отца. «Меня это уже просто бесит. Я как будто дедушка с молодой девушкой. Поэтому решил взяться за себя», — заявил он и уточнил, что за последние два месяца сбросил восемь килограммов.

По словам продюсера, ранее он пробовал худеть только на спор. «Мы спорили с друзьями на крупную сумму денег, а судьей у нас была Яна Рудковская. Однако, сбросив вес, вскоре мы снова набирали. Но сейчас я поставил себе цель соответствовать жене и пока держусь», — подчеркнул собеседник издания.

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