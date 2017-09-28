Глава Дагестана заявил о «бреющих на ходу зайцев» людях в Москве

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, заявивший о намерении уйти в отставку, отметил, что в Москве есть люди, которые «на ходу бреют зайцев». Его слова приводит издание «Новое дело» в четверг, 28 сентября.

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«Они навязывают президенту не очень популярные решения. Но решение президента не принимается без воли Всевышнего», — сказал он.

Ранее в четверг Абдулатипов в ходе выступления на сессии Народного собрания подтвердил, что покидает свой пост. В первый раз он объявил о своем намерении накануне. Основной причиной такого решения 71-летний политик назвал возраст. Кроме того, заметил, что его отставка подразумевает общее «"озеленение" кадров».

Сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа Руслан Курбанов заявил, что основным кандидатом на должность главы Дагестана выступает первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов. Его несколько лет готовили занять эту должность, так как отставка Абдулатипова планировалась давно, добавил Курбанов.

Рамазан Абдулатипов возглавил Дагестан в 2013 году.