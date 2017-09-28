СМИ узнали имя основного претендента на должность главы Дагестана

Основным кандидатом на должность главы Дагестана является первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа Руслан Курбанов.

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По его словам, отставка Рамазана Абдулатипова готовилась давно, и Меликова несколько лет готовили занять эту должность, назначив полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. «Его работа на посту полпреда позволила ему ближе ознакомиться с республикой и понять глубину ее проблем. Кремль целенаправленно проводит во главы республик Северного Кавказа генералов, сделавших карьеру на федеральном уровне», — заявил Курбанов.

27 сентября Абдулатипов, возглавивший Дагестан в 2013 году, заявил о намерении уйти в отставку. Основной причиной такого решения 71-летний политик назвал возраст. Он также отметил, что увольняться лучше «на подъеме, а не тогда когда провалил чего-то», и его отставка подразумевает общее «озеленение кадров».

Ранее о намерении покинуть пост объявил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Накануне президент России Владимир Путин уволил 70-летнего главу Нижегородской области Валерия Шанцева. 25 сентября в отставку ушел самарский губернатор Николай Меркушкин.