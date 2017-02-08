Глава Дагестана отметил орденом заслуги Маслякова перед республикой

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов вручил орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» телеведущему и президенту международного «Клуба веселых и находчивых» (КВН) Александру Маслякову. Об этом в среду, 8 февраля, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства региона.

В ходе церемонии, которая прошла в Московском молодежном центре «Планета КВН», Масляков сообщил, что Дагестан стал одной из первых республик на Северном Кавказе, «где движение начало развиваться так широко».

«Тогда было приятно осознавать, что КВН для республики — светлый луч. Надеюсь, что КВН в Дагестане будет развиваться так и дальше, помогая молодежи осознавать себя и свое место как в республике, так и в общей картине страны», — приводит пресс-служба слова Маслякова.

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Кроме того, он выразил надежду, что команда КВН «Сборная Дагестана» станет участником музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН», который проходит в Светлогорске. «Кладовая талантов на Кавказе, в том числе в Дагестане, громадная», — добавил Масляков.

26 января президент России Владимир Путин вручил Александру Маслякову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ранее в том же месяце министр обороны Сергей Шойгу наградил ведущего премьер-лиги КВН медалью «За укрепление боевого содружества». Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил Маслякову звание народного артиста Чечни.

Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» вручается за особо выдающиеся достижения, связанные с укреплением региона, его социально-экономическим и культурным развитием.

