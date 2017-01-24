Кадыров присвоил Александру Маслякову звание народного артиста Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о присуждении звания «Народный артист Чеченской Республики» президенту международного союза КВН и бессменному ведущему одноименной телепередачи Александру Маслякову. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Звание присвоено «за существенный вклад в развитие эстрадного творчества и культурных связей между народами и за деятельность, получившую широкую известность», уточняется в указе. Кадыров подписал его 18 января.

Масляков награжден орденом Александра Невского, является обладателем ТЭФИ «За личный вклад в развитие отечественного телевидения».

В конце ноября прошлого года в соцсетях широко обсуждалась пародия Михаила Галустяна на Кадырова, которую он исполнил во время вечера, посвященного 75-летию Маслякова. Позже выяснилось, что кавээнщик репетировал номер вместе с главой республики. По словам Кадырова, его пригласили на юбилей, но из-за служебных дел он не смог на нем присутствовать, поэтому решил поздравить юбиляра через Галустяна.