Глава Дагестана увидел возвращение республики в Средневековье

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил, что уровень развития промышленности в республике упал до показателей позднего феодального строя, передает RNS во вторник, 28 февраля.

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По его словам, на данный момент пять процентов населения региона заняты в промышленности, хотя в начале XX века эта цифра достигала семи процентов. «По промышленности мы опустились на феодальный уровень, возрождается Средневековье», — констатировал Абдулатипов.

Кроме того, он рассказал, что жители кавказских республик «бегут в Москву» из-за низкого уровня социального обеспечения в регионе, так как в течение десятилетий Кавказ испытывал дефицит средств.

Сейчас, по словам Абдулатипова, Дагестану увеличено субсидирование из федерального центра и республика «пока находится в постреабилитационном режиме». «Но нам нужны проекты, чтобы использовать не бюджетные деньги, а источники финансирования на местах», — резюмировал он.

В 2016 году, по данным Минфина, Дагестан стал самым дотационным российским регионом: на его содержание федеральный бюджет выделил почти 47 миллиардов рублей.