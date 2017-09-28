Глава Дагестана подтвердил свою отставку

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в ходе выступления на сессии Народного собрания подтвердил, что покидает свой пост. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 28 сентября.

«Я хочу поблагодарить и сказать спасибо всем депутатам и [председателю Народного собрания Шихсаидову] Хизри Исаевичу, а также всем дагестанцам. Мы делали сегодня больше, чем четыре года и девять месяцев тому назад. Это большой срок», — отметил Абдулатипов.

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Ранее в четверг сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа Руслан Курбанов заявил, что основным кандидатом на должность главы Дагестана является первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов. Его несколько лет готовили занять эту должность, так как отставка Абдулатипова планировалась давно, добавил Курбанов.

Глава Дагестана заявил о намерении сложить с себя полномочия 27 сентября. Основной причиной такого решения 71-летний Абдулатипов назвал возраст. Чуть позже в эфире радиостанции политик заметил, что его отставка подразумевает общее «"озеленение" кадров».

Абдулатипов — четвертый глава региона, который может уйти в отставку с начала недели. Ранее об аналогичном намерении объявил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. 26 сентября президент России Владимир Путин уволил 70-летнего главу Нижегородской области Валерия Шанцева, а днем ранее в отставку ушел самарский губернатор Николай Меркушкин.

Рамазан Абдулатипов возглавил Дагестан в 2013 году.