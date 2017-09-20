Россия
 

Путин прокомментировал итоги губернаторских выборов

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин остался доволен результатами губернаторских выборов, которые прошли 10 сентября. Об этом в среду, 20 сентября, он заявил на встрече с вновь избранными главами регионов, передает ТАСС.

«Должен сказать, что меня результат порадовал, но это на вас накладывает особую ответственность», — отметил Путин.

Во всех регионах победу одержали кандидаты, поддержанные главой государства. При этом большая часть получила более 60 процентов голосов избирателей.

Теперь, по словам президента, избранные губернаторы должны сформировать свои новые команды в максимально открытой и понятной форме. «Мы провели уже несколько мероприятий, связанных с публичным отбором кандидатов по различным направлениям деятельности. Начали это в свое время с АСИ (Агентство стратегических инициатив — прим. «Ленты.ру») и по некоторым другим направлениям сделали это. Такая форма подбора людей очень себя хорошо зарекомендовала, она востребована», — пояснил Путин, выразив надежду, что аналогичная система заработает и в регионах.

Глава государства подчеркнул, что молодежь в регионах должна видеть, что социальный лифт работает «вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей».

Кроме того, Путин призвал избегать несбалансированных расходов из местных бюджетов и не прибегать лишний раз к использованию налоговых поступлений будущих периодов. «Такой способ закрытия текущих дырок путем получения будущих поступлений — он очень спорный (...). Нужно посерьезнее!» — отметил президент.

В единый день голосования, 10 сентября, выборы проходили почти во всех регионах России, кроме Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга. В 16 субъектах голосовали за губернаторов, еще в 6 выбирали депутатов региональных парламентов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ЦИК сообщил о количестве уголовных дел по итогам выборов 10 сентября
В ЦИК сообщили о возможной отмене итогов выборов на участках в трех регионах
В Общественной палате оценили число нарушений на выборах
Последние новости
Лукашенко пояснил отсутствие Путина на учениях «Запад-2017» в Белоруссии
Бабье лето задержится в Москве до конца сентября  
Присяжные сочли членов «банды амазонок» виновными в 10 убийствах
Школьникам в Южной Каролине предложили почувствовать себя членами ку-клукс-клана
Масляков высказался о запрете шуток про президента в КВН
Приезжий из Киргизии нацарапал «Нуртилек» на мемориале Линкольна в Вашингтоне
Заявление Поклонской о задержании Калинина назвали «самой смешной новостью дня»
Другие материалы рубрики
Россия00:0219 сентября

Тень отца народов

Кто и зачем поднял Сталина из могилы
12:4619 сентября

Появилось видео случайного пуска ракет с Ка-52 по парковке на «Западе-2017»

14:21Сегодня

Московский суд решил забрать участок земли у главы Россельхознадзора

14:45Сегодня

Новосибирские депутаты предложили запретить собакам лаять

Россия00:05 9 сентября

Мы были скинами

Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
12:28Сегодня

Дети сломали 11 надгробий на кладбище под Нижним Тагилом

12:47Сегодня

Песков прокомментировал выпады президента Литвы из-за учений «Запад-2017»

09:3619 сентября

Школьница попала под поезд и выжила

Россия00:0518 сентября

Право на смерть

Почему отказ от лечения иногда лучший выход для пациента
10:54Сегодня

За вымышленного преемника Путина согласился проголосовать каждый пятый россиянин

00:2919 сентября

Минобороны разъяснило пролет военных самолетов над Литвой

11:44Сегодня

В Госдуме похвастались победой над депутатами-прогульщиками

Россия
Тень отца народов
Кто и зачем поднял Сталина из могилы
Добро пожаловать в бурлеск
Мир перьев, стразов и кисточек на сосках
Московский суд решил забрать участок земли у главы Россельхознадзора
Новосибирские депутаты предложили запретить собакам лаять
Дети сломали 11 надгробий на кладбище под Нижним Тагилом
Песков прокомментировал выпады президента Литвы из-за учений «Запад-2017»
Право на смерть
Почему отказ от лечения иногда лучший выход для пациента
Все материалы
Мир
Русские идут
Морган Фриман и бывший главный разведчик ищут доказательства войны России и США
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Немецкие власти подсчитали количество предотвращенных за год терактов в ФРГ
Школьникам в Южной Каролине предложили почувствовать себя членами ку-клукс-клана
«Увидел чеченца и понял — будут унижать»
Бежавший в Германию российский гей захотел дать эмиграции задний ход
С рейхом в сердце
Любители кайзера, фюрера и Великой Германии наводят ужас на простых немцев
Шредер заявил о невозможности отказа России от Крыма
Все материалы
Бывший СССР
Беспредельный Qazaqstan
Казахским националистам не нравится кириллица, но приглянулись российские земли
Лукашенко пояснил отсутствие Путина на учениях «Запад-2017» в Белоруссии
Приезжий из Киргизии нацарапал «Нуртилек» на мемориале Линкольна в Вашингтоне
Максакова анонсировала скорое оглашение имен виновных в убийстве Вороненкова
Правительство Молдавии помешало Додону выступить в ООН
Лукашенко объявил об окончании учений «Запад-2017»‍
В Киеве анонсировали единый иск к России по поводу Крыма и Донбасса
Все материалы
Финансы
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Китай убивает биткоин
Криптовалюта обвалилась и рискует схлопнуться
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Московский Межтопэнергобанк признан банкротом
Принят закон о списании долгов крымчан перед украинскими банками
Потерявший лицензию Байкалбанк продаст буддийский храм
Все материалы
Бизнес
«Фармпроизводителям нужно перестраивать модель бизнеса»
Гендиректор BIOCAD Дмитрий Морозов о перспективах российского рынка лекарств
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Новый русский
Кто ты в России 2037 года?
СМИ узнали об увеличении финансирования «Турецкого потока»
«МегаФон» запустил IT-решение по учету ресурсов ЖКХ
Россия впервые экспортировала модернизированные вертолеты «Ночной охотник»
ЕЭК начала расследование в отношении Philips
Все материалы
Силовые структуры
«Трусы я снимать отказался, но он достал ствол...»
Задержанные и полицейские о скандальной операции против наркотиков
Мимо: «Аллигатор» дал залп по зрителям
Боевой вертолет по ошибке пустил ракеты в людей под Петербургом
Страх и ненависть на могилах
Зачем русские, кавказцы и азиаты устроили бойню на Хованском кладбище
Задержанные после поджогов из-за «Матильды» признались в содеянном
Опубликовано видео задержания лидера «Христианского государства» Калинина
Защита Никиты Белых попросит суд допросить генерала Феоктистова
Поклонская раскрыла свою роль в задержании главы «Христианского государства»
Все материалы
Наука и техника
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Минус почка
Apple показала новые iPhone и фекальные эмодзи
Двигатели Blue OriginВеселые поминки
Россия шантажирует США ракетными двигателями и пугает Китаем
Apple удалила из iOS 11 заявленные функции
Найдена самая близкая к Земле двойная черная дыра
Тим Кук назвал «разумной» цену iPhone X
Доказано спонтанное зарождение жизни
Все материалы
Спорт
Массимо Каррера«Вы специально так делаете?»
Кто убивает «Спартак»
Бубка ответил на обвинения в коррупции
СМИ сообщили о намерении жены Шумахера лечить его в США
Серена Уильямс рассказала о своей внешности и силе черной женщины
Британских паралимпийцев уличили в преднамеренном укорачивании конечностей
Александр Дюков призвал развивать в России футбольную экосистему
Бубку заподозрили в коррупции
Все материалы
Культура
Менстру-акция
Что феминистки выдают за искусство
Грязное, голое и колючее
Женское тело на фестивале Tanz im August
«Кольчугу и легинсы не смогу носить еще очень долго»
Чем жил Ричард Мэдден между «Игрой престолов» и новым сериалом по Филипу К. Дику
Исчезнувшую в 2014 году актрису нашли мертвой
Певец Сергей Лазарев назвал отвратительной установку памятника Калашникову
Кремль диагностировал у Моргана Фримана эмоциональную экзальтацию
Грудь Алисии Викандер разочаровала фанатов Лары Крофт
Все материалы
Интернет и СМИ
Павел ДуровТретий лишний: братья Дуровы против экс-сотрудника «ВКонтакте»
Приставания Дурова к жене работника обернулись иском на 100 миллионов рублей
У стен есть уши
Кто создал самую мощную интернет-цензуру в мире
Карманный патриот
Китайцев покупают и превращают в покорную интернет-армию
Ненавистника пухлых женщин раскритиковали и унизили plus-size модели
Масляков высказался о запрете шуток про президента в КВН
В сети обеспокоились психикой Екатерины Андреевой после поста о вине
Странные штаны Цукерберга разбудили фантазию пользователей сети
Все материалы
Ценности
Бочком с язычком
Что творили на Лондонской неделе моды дизайнеры и их гости
Studio F.A. Porsche создала суперъяхту с подачи российского дизайнера
Россиянам предложили полуметровую скульптуру льва из черного хрусталя
Шведы предложили парфюмерию с запахом кокоса и марихуаны
Reebok в Кузьминках призовет москвичей стать людьми
Французы подчеркнули женские прелести полупрозрачными топами с черным кружевом
Южнокорейский бьюти-блогер с пятью парами глаз изумила ценителей моды
Все материалы
Путешествия
Kissing – Petting – Fucking
Самый сексуальный маршрут Европы
Пирог для патриота
Где готовят самые русские десерты в мире
Названы самые популярные у российских туристов города СНГ
Названы главные причины недовольства туристов Крымом
Российские туроператоры отказались от полетов на Кубу из-за «Ирмы»
Определены самые дешевые направления перелетов в октябре
Россиянин купил путевку в Сочи за 436 рублей
Все материалы
Из жизни
В рот не лезет
Что бывает, когда амстердамский повар использует еду не по назначению
«У людей текла кровь, все кричали»
Обнаженная модель попала в египетскую тюрьму за танец в храме
«Могу позволить себе больше, чем в России»
История жителя тульской глубинки, уехавшего на Бали и отказавшегося возвращаться
Британский дизайнер придумал сумку в виде волосатого пуза
Беженка из Ирака вернула берлинской пенсионерке забытые 14 тысяч евро
Прокуратура Женевы нашла спустивших в унитаз 100 тысяч евро женщин
Меланию Трамп возмутило ее фото в рекламе хорватских курсов английского языка
Все материалы
Mazda CX-5 и Renault Koleos против VW Tiguan и Skoda Kodiaq
Четыре новых кроссовера. Один тест-драйв. Ну, вы поняли
Тест-драйв самого мощного Kia Soul
Длительный тест 204-сильного кроссовера: итоги и сравнение с обычной версией
8 фактов про новый LC Prado
Все, что нужно знать о посвежевшем внедорожнике Toyota прямой сейчас
10 величайших автомобилей Германии
Немецкие автомобили, творившие автомобильную историю
Прогнивший прототип ВАЗ-2110 оценили в 250 тысяч рублей
Hyundai назвала немецкие технологии «глупыми»
Nissan вышел из состава акционеров «АвтоВАЗа»
Все материалы
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы