ЦИК сообщил о количестве уголовных дел по итогам выборов 10 сентября

12 уголовных дел возбуждено в связи с нарушениями в ходе избирательной кампании и выборов, прошедших 10 сентября, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Зафиксировано 337 административных правонарушений, по ним составлено 215 протоколов.

«За 10 сентября выявлено 78 правонарушений, по ним составлено 47 протоколов, по остальным — либо информация не подтвердилась, либо продолжает проверяться, либо отправили по подведомственности», — добавили в Центризбиркоме.

Всего в ЦИК в течение единого дня голосования поступила 471 письменная жалоба, еще 1637 жалоб и обращений пришло на горячую линию. Большая часть из них относится к нарушению «дня тишины».

Материалы по теме «Произвол и мордобой» Какие нарушения зафиксировали во время выборов

11 сентября стало известно о возбуждении первого уголовного дела после состоявшихся выборов. СК начал расследование по факту фальсификации избирательных документов 10 сентября на одном из избирательных участков в Саранске. Неизвестные проставили отметки в бюллетенях для голосования на выборах главы Мордовии, а затем они были переданы ряду граждан для вброса в урны. В ходе осмотра места происшествия следователем были обнаружены и изъяты 68 избирательных бюллетеней с внесенными в них изменениями.

10 сентября в России прошли выборы глав 16 субъектов, а также выборы депутатов шести законодательных органов государственной власти в регионах и дополнительные выборы в Госдуму по двум одномандатным округам.