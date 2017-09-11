Опровергнута информация о вбросах в Пензенской области

Информация о вбросе бюллетеней на выборах в законодательное собрание Пензенской области не подтверждается, сообщил РИА Новостипредседатель облизбиркома Александр Синюков.

Таким образом, сведения о том, что наблюдатели от КПРФ в Пензе на избирательном участке в школе номер 8 зафиксировали попытку вброса бюллетеней, являются ложными.

«Избирательная комиссия Пензенской области не подтверждает никаких вбросов и нарушений закона. Более того, по этому вопросу ни устного, ни письменного обращения в избирательную комиссию Пензенской области не было. Эта информация недостоверная и не основана ни на каких доказательствах», — рассказал источник агентства.

По его словам, в течение дня в областной избирком поступили три письменные жалобы. «Они рассмотрены и изложенные факты не подтвердились», — сказал он, уточнив, что по одной жалобе материалы направлены для рассмотрения в правоохранительные органы.

Синюков добавил, что «с большой долей вероятности» в заксобрание области пройдут четыре партии — «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР.

В ходе выборов в заксобрание Пензенской области будут избраны 36 депутатов, из них 18 — по партийным спискам и еще 18 — по одномандатным округам. В парламенте предыдущего, пятого созыва были представлены только «Единая Россия» и КПРФ.