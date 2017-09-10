Российские выборы обошлись без серьезных кибератак

Руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК России Михаил Попов рассказал РИА Новости, что нынешние выборы обошлись без серьезных кибератак.

По его словам, портал государственной автоматизированной системы «Выборы» не подвергался в единый день голосования, 10 сентября, существенным атакам, которые могли бы повлиять на его работу.

«Портал ГАС "Выборы" работает в штатном режиме. Если говорить о наличии возможных атак, то они сегодня у нас сегодня практически на стандартном уровне, ничего существенного, что могло бы повлиять на работу портала, на сегодняшний момент не произошло», — сказал Попов.

Всего 10 сентября голосование состоялось в 82 из 85 регионов России. В 16 субъектах выбирали глав регионов, в шести избрали региональные парламенты. На этот день были назначены и дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском.