В Рязанской области наметился победитель

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов набирает 82,2 процента голосов на выборах главы региона после подсчета 50,88 процента бюллетеней, передает РИА Новости.

По данным избиркома, Александра Перехватова (Партия роста) набирает 1,36 процента, Сергей Пупков от «Справедливой России» — 1,58 процента, Александр Шерин от ЛДПР — 7,5 процента, Владимир Федоткин от КПРФ — 6,1 процента.

Согласно информации на 18:00 по московскому времени, на выборах губернатора Рязанской области проголосовали 31,77 процента от общего числа включенных в списки голосования избирателей.

Предыдущие выборы губернатора Рязанской области проходили 14 октября 2012 года. В результате подсчета голосов тогда победил «единоросс» Олег Ковалев, за которого проголосовали 64,43 процента. Его ближайший преследователь, кандидат от КПРФ Владимир Федоткин получил 21,92 процента.