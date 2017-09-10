В ЦИК определились с будущим КОИБов

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев рассказал, что порядка 12 тысяч комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) установят на избирательных участках страны на выборах в 2018 году. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».

«Число КОИБов, которые будут в этом году приобретены, с учетом того, что закупает Московская область, равно тому количеству, которое было — это свыше 5 тысяч штук. Если быть точным, это около 5,6 тысячи штук, 4,5 тысячи из них приобретает Центральная избирательная комиссия, 1,1 тысячи, если мне не изменяет память — Московская область», — сказал Булаев.

Он добавил, что общее количество КОИБов, которые будут работать на следующих выборах — это около 11-12 тысяч.

Кроме того, руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК Михаил Попов сообщил, что технология использования КОИБов успешно прошла проверку выборами 10 сентября 2017 года — процент отказа в работе комплексов составил 0,2 процента, что свидетельствует о надежности оборудования.