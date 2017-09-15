В ЦИК сообщили о возможной отмене итогов выборов на участках в трех регионах

Результаты прошедших выборов могут быть отменены после проверок на ряде участков в Северной Осетии, Мордовии и на Кубани. Об этом заявил замглавы Центризбиркома России Николай Булаев, передает в пятницу, 15 сентября, РИА Новости.

Совместные группы из представителей ЦИК России и депутатов от всех парламентских партий проверяли жалобы на возможные нарушения в ходе выборов в Северной Осетии, Мордовии и на Кубани. «Я думаю, что и по результатам работы комиссий будет отмена результатов голосования не на одном участке», — сказал Булаев.

По его мнению, комиссии работали весьма объективно, и пояснил, что отмена итогов на конкретных участках — это компетенция местных избиркомов. «Поэтому такие предложения могут быть сформулированы. Будет принято решение или нет — это вопрос территориальных и субъектовых избирательных комиссий», — указал он.

Замглавы ЦИК добавил, что вряд ли кто-то сомневается в том, что для этого есть основания.

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15 сентября стало известно об аннулировании избирательной комиссией Краснодарского края итогов голосования на выборах в региональный парламент по двум избирательным участкам.

До этого признали недействительными итоги голосования по двум участковым избирательным комиссиям в Саранске (Мордовия).

В единый день голосования 10 сентября выборы проходили почти во всех регионах России за исключением Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга. В 16 субъектах голосовали за губернаторов, еще в шести — депутатов региональных парламентов.