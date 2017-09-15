Итоги выборов в Заксобрание Кубани аннулировали по двум участкам

Избирательная комиссия Краснодарского края аннулировала итоги голосования на выборах в региональный парламент по двум избирательным участкам. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 15 сентября.

Результаты отменены по партийным спискам в округах №1 и 2, результаты одномандатников остались прежними. По данным специальной комиссии Госдумы, на одном из участков из-за раскоординации работы членов избиркома и представителей одной из партий возник конфликт, в результате из 132 избирателей смогли проголосовать менее 30.

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Во втором случае произошел повторный ввод данных с комплексов обработки бюллетеней, в итоге в базу было внесено около 670 лишних голосов.

10 сентября, в единый день голосования, представитель общественной организации «Россия выбирает» Елена Бабченкова сообщила, что на избирательном участке 6023 в Краснодаре зафиксировали вброс бюллетеней. Урну опечатали, сотрудники СКР и прокуратуры проводят проверку.

В Краснодарском крае выбирали депутатов краевого парламента шестого созыва. В этом году депутатский корпус сократят со 100 до 70 кресел: будет поровну одномандатников и парламентариев, избранных по партийным спискам. Как сообщает агентство, после обработки всех протоколов в Заксобрание по партийным спискам проходят «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Предполагается, что единороссы получат 60 мест в региональном парламенте, КПРФ и ЛДПР — по три, «Справедливая Россия» и Партия роста — по одному. Еще два мандата достанется самовыдвиженцам.