Вброс бюллетеней зафиксировали на участке в Краснодаре

На избирательном участке 6023 в Краснодаре зафиксировали вброс бюллетеней. Урну опечатали, сотрудники СКР и прокуратуры проводят проверку. Об этом в воскресенье, 10 сентября, РИА Новости сообщила представитель общественной организации «Россия выбирает» Елена Бабченкова.

По ее словам, наблюдатели будут настаивать на отмене итогов голосования на этом участке.

В правоохранительных органах и избиркоме пока не прокомментировали ситуацию.

В Краснодарском крае 10 сентября прошли выборы депутатов в региональное Законодательное собрание, а также депутатов в представительные органы власти и глав некоторых сельских поселений. В субъекте работали 2779 избирательных участков. Из них 29 находились в местах временного пребывания избирателей. Охрану общественного порядка обеспечивали больше 10 тысяч человек — сотрудники органов внутренних дел, казаки, представители Росгвардии и частных охранных предприятий.

В единый день голосования выборы проходят почти во всех регионах России за исключением Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга. В 16 субъектах выбирают губернаторах, еще в шести — депутатов региональных парламентов. Всего в воскресенье проходит 5,8 тысячи выборов разного уровня, число кандидатов превышает 88 тысяч.