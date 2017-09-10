Наблюдатели пресекли вброс бюллетеней в Саратовской области

Наблюдатели пресекли попытку вброса избирательных бюллетеней на одном из участков для голосования в Саратовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя облизбиркома Павла Точилкина.

«Молодой человек попытался сделать вброс в одну из урн, находящихся на избирательном участке. Его поймали за руку, выхватили у него пачку бюллетеней, он скрылся с места происшествия. Бюллетени оказались ксерокопиями подлинных бюллетеней», — пояснил Точилкин, добавив, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Голосование не прерывалось, работа избирательного участка продолжается в штатном режиме.

Ранее московские наблюдатели пресекли попытку вброса избирательных бюллетеней на одном из участков для голосования во Владикавказе (Республика Северная Осетия — Алания).

В единый день голосования, 10 сентября, выборы проходят почти во всех регионах России за исключением Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга. В 16 субъектах (Бурятия, Марий Эл, Карелия, Мордовия, Удмуртия, Пермский край, Белгородская, Калининградская, Кировская, Новгородская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Томская, Ярославская области и Севастополь) выбирают глав регионов; еще в шести — депутатов региональных парламентов. Всего в воскресенье проходит 5,8 тысячи выборов разного уровня, число кандидатов превышает 88 тысяч.