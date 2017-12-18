В России стартовала кампания по выборам президента

В России официально стартовала избирательная кампания 2018 года. Соответствующее постановление Совета Федерации опубликовано в «Российской газете».

Согласно указу, который вступает в силу со дня публикации, выборы президента Российской Федерации назначаются на 18 марта 2018 года.

Материалы по теме Выбрал сцену Путин идет в президенты. Первыми об этом узнали рабочие

Центризбирком сегодня же запустит обратный отсчет времени до дня голосования и утвердит календарный план кампании.

Желание участвовать в выборах изъявили депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Действующий президент Владимир Путин объявил о вступлении в президентскую гонку 6 декабря. В ходе большой пресс-конференции он уточнил, что будет баллотироваться как самовыдвиженец. По закону, в этом случае кандидату сначала необходимо создать инициативную группу из числа 500 избирателей, которые его поддерживают, а затем собрать и представить в Центризбирком не менее 300 тысяч подписей.

7 декабря иностранные букмекерские конторы начали принимать ставки на победителя президентских выборов в России. Биржа ставок Betfair оценивает шансы победы Владимира Путина коэффициентом 1.05 (к примеру, если поставить на это событие 100 рублей, то выигрыш составит 105 рублей). На лидера ЛДПР Владимира Жириновского можно поставить за 12.40, на оппозиционера Алексея Навального, регистрация которого кандидатом считается невозможной, — за 26.00.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!