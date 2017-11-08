Полонский решил выдвинуться в президенты

Бывший глава Mirax Group Сергей Полонский, которого освободили от пяти лет заключения по истечению срока давности, намерен участвовать в выборах президента России. Об этом бизнесмен сказал после заседания Мосгорсуда, который отказался ужесточить ему наказание, передает РИА Новости.
«Я официально объявляю, что выдвигаю себя на пост президента Российской Федерации», — сказал Полонский.
Как сказал адвокат Полонского Роман Котельников, юридических препятствий для выдвижения бизнесмена нет, передает ТАСС. По словам Котельникова, Полонский «не является судимым, так как освобожден от наказания».
В середине июля суд приговорил Полонского к пяти годам колонии за хищение 2,6 миллиарда рублей дольщиков при строительстве жилищных комплексов «Рублевская Ривьера» и «Кутузовская миля». Бизнесмена освободили в зале суда в связи с истечением срока давности, ранее суд переквалифицировал его действия на более мягкую статью – о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.
В ноябре 2016 года Полонский уже заявлял о планах побороться за высший государственный пост. По его мнению, в правительстве «нет ни одного человека, который бы разбирался в бизнесе», это, считает Полонский, приводит к «нищете и голоду». Он также посетовал, что в США предпринимателя Дональда Трампа избрали главой государства, «а в России "русского Трампа" сажают».
Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. О президентских амбициях также объявили телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель КПРФ Геннадий Зюганов, а также Григорий Явлинский. Действующий президент Владимир Путин пока не сообщал о планах участвовать в кампании.