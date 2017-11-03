Полонский объявил о планах вернуться в строительный бизнес

Бывший глава Mirax Group Сергей Полонский не исключил своего возвращения в строительный бизнес. На выставке Russian Internet Week 2017 он анонсировал планы построить город нового поколения, насыщенный современными технологиями, удобный для жизни и экологически чистый. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает «Интерфакс».

«Время меняется и ставит перед нами новые вызовы. Для их решения требуются новые подходы, новый образ мышления. В том числе и в сфере образования, где господствуют устаревшие подходы. Новый проект позволит создать эффект вовлечения в процесс обучения», — заявил Полонский.

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По его словам, над этим вопросом он начал работать еще в Камбодже. В городе нового поколения должны быть применены самые современные технологии в сфере образования и техники безопасности. По оценке Полонского, инвестиции в проект могут составить около 10 миллионов долларов.

В середине июля суд приговорил Полонского к пяти годам колонии за хищение 2,6 миллиарда рублей дольщиков при строительстве жилищных комплексов «Рублевская Ривьера» и «Кутузовская миля» в 2008-2009 годах. Однако сразу после оглашения приговора предприниматель был освобожден в связи с истечением срока давности. Он встретил вердикт аплодисментами.

«Башня Федерация» — небоскреб комплекса «Москва-Сити», построенный Mirax Group, имеет статус самого высокого небоскреба в Европе.