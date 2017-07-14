«Бургер Кинг» пообещал обошедшийся в 2,5 миллиарда рублей «Полонский бургер»

Российский «Бургер Кинг» пообещал выпустить «Полонский бургер», сообщается в поступившем в «Ленту.ру» релизе компании.

«Это будет самый жирный среди наших бургеров и самый большой, как "Башня Федерация". На разработку бургера мы потратили 2 года и 2,5 миллиарда рублей. В состав войдут пять котлет, два яйца и большой перец чили. Стоимость бургера составит 450 рублей», — говорится в сообщении.

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В четверг, 13 июля, суд приговорил предпринимателя Сергея Полонского к пяти годам колонии за хищение 2,6 миллиарда рублей дольщиков. Однако сразу после оглашения приговора он был отпущен из зала суда в связи с истечением срока давности. Предприниматель встретил решение судьи аплодисментами.

По версии следствия, Полонский вместе с членами совета директоров «Миракс Групп» в 2008—2009 годах похитил около 2,6 миллиарда рублей при строительстве жилищных комплексов «Рублевская Ривьера» и «Кутузовская миля».

«Башня Федерация» — небоскреб комплекса «Москва-Сити», построенный фирмой Полонского. Имеет статус самого высокого небоскреба в Европе.