Бизнесмена Полонского осудили на пять лет и освободили в зале суда

Бизнесмен Сергей Полонский получил пять лет колонии за хищение 2,6 миллиарда рублей дольщиков. Сразу после оглашения приговора, он был освобожден в зале суда по истечении срока давности, передает РИА Новости.

«Признать Полонского виновным в мошенничестве и приговорить к пяти годам колонии общего режима. Освободить Полонского от наказания в связи с истечением срока давности. Освободить Полонского из-под стражи в зале суда», — огласил решение судья Евгений Найденов.

Полонский встретил решение судьи аплодисментами. «Я не знаю, не могу ничего сказать, я в смятенных чувствах, буду думать еще неделю над этим», — сказал предприниматель.

В ходе заседания 27 июня Полонский выступил с последним словом. Он предложил прямо в клетке отправить его достраивать жилой комплекс «Кутузовская миля» — бизнесмен пообещал решить проблему со стройкой за полгода.

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В январе решением судьи Полонский был удален из зала суда из-за вызывающего поведения. Санкция эта действовала до «стадии последнего слова», то есть часть дела слушалась в отсутствие обвиняемого.

По версии следствия, в 2008—2009 годах Полонский вместе с членами совета директоров «Миракс Групп» похитил около 2,6 миллиарда рублей при строительстве жилищных комплексов «Рублевская Ривьера» и «Кутузовская миля».

В мае 2015 года бизнесмен был депортирован из Камбоджи, где скрывался от правосудия.

Прокурор потребовал приговорить предпринимателя к восьми годам заключения.