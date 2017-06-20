Прокуратура попросила восемь лет заключения для бизнесмена Полонского

Гособвинение просит приговорить предпринимателя Сергея Полонского к восьми годам заключения по делу о хищении более 2,6 миллиарда рублей. Об этом во вторник, 20 июня, заявил прокурор на заседании в Пресненском суде Москвы, передает ТАСС.

«Прошу суд признать Полонского виновным по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество") и приговорить к восьми годам колонии общего режима», — сказал он.

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6 июня стало известно, что Полонский начал поиск адвокатов.

Среди требований — возраст до 30 лет, мужской пол, а также «огонь в глазах, желание играть и выигрывать, высокая гибкость». По словам адвоката бизнесмена Алексея Цаплина, вакансии не имеют отношения к делу о хищении.

По версии следствия, с 2008 по 2009 год Полонский вместе с членами совета директоров «Миракс Групп» похитил около 2,6 миллиарда рублей при строительстве жилищных комплексов «Рублевская Ривьера» и «Кутузовская миля». В мае 2015 года бизнесмен был депортирован из Камбоджи, где скрывался от правосудия.

В настоящее время Пресненский суд Москвы рассматривает это дело в отсутствие предпринимателя. Из-за вызывающего поведения Полонского удалили с процесса до стадии последнего слова перед приговором, сообщал РИА Новости в январе адвокат Алексей Цаплин.