Бизнесмен Полонский начал искать адвокатов

Обвиняемый в хищении 2,6 миллиарда рублей бизнесмен Сергей Полонский начал поиск адвокатов. Об этом говорится на его странице в Facebook.

«В сложившейся и неоднозначной ситуации, приглашаю на работу практикующих и мыслящих #адвокатов страны, предложение срочное для смелых и ярких. Собеседую лично тет-а-тет, не менее трех часов в своем кабинете 9901 МАТРОССКАЯ ТИШИНА. Первая встреча оплачивается, далее все будет зависеть от Вас. Я ищу лучших», — указано в объявлении.

Согласно требованиям, опубликованным на сайте Полонского, соискатели должны быть не старше 30 лет, только мужского пола, иметь «огонь в глазах, желание играть и выигрывать, высокую гибкость».

Предприниматель обещает кандидатам «популярность в массмедиа, престижную должность в самом нашумевшем уголовном деле страны, новые, интересные события в жизни». О денежном вознаграждении информация в вакансии не указана.

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К защите по уголовному делу Полонского о хищениях эта вакансия не имеет никакого отношения, сказал «Ленте.ру» его адвокат Алексей Цаплин. «У него родился ряд новых мыслей о реализации каких-то проектов в регионах, нам некогда этим заниматься», — пояснил он.

По версии следствия, с 2008 по 2009 год Полонский вместе с членами совета директоров «Миракс Групп» похитил около 2,6 миллиарда рублей при строительстве жилищных комплексов «Рублевская Ривьера» и «Кутузовская миля». В мае 2015 года бизнесмен был депортирован из Камбоджи, где скрывался от правосудия.

В настоящее время Пресненский суд Москвы рассматривает это дело в отсутствие предпринимателя. Из-за вызывающего поведения Полонского удалили с процесса до стадии последнего слова перед приговором, сообщал РИА Новости в январе Цаплин.