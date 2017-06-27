Бизнесмен Полонский выступил с последним словом

Предприниматель Сергей Полонский во вторник, 27 июня выступил с последним словом в Пресненском суде Москвы, где рассматривается его уголовное дело, сообщает РЕН ТВ.

В ходе выступления Полонский предложил прямо в клетке отправить его достраивать жилой комплекс «Кутузовская миля» — бизнесмен пообещал решить проблему со стройкой за полгода.

«Да вы, ваша честь, меня вот в этой клетке на полгода отправьте на стройку, я вам ее за полгода дострою из клетки. Пару приставов можете поставить и собачку», — сказал он.

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Также Сергей Полонский заявил, что «не знал, что в суде нельзя улыбаться».

В январе решением судьи Полонский был удален из зала суда из-за вызывающего поведения. Санкция эта действовала до «стадии последнего слова», то есть часть дела слушалась в отсутствие обвиняемого.

По версии следствия, в 2008—2009 годах Полонский вместе с членами совета директоров «Миракс Групп» похитил около 2,6 миллиарда рублей при строительстве жилищных комплексов «Рублевская Ривьера» и «Кутузовская миля». В мае 2015 года бизнесмен был депортирован из Камбоджи, где скрывался от правосудия.

20 июня прокурор потребовал приговорить предпринимателя к восьми годам заключения.

6 июня стало известно, что Полонский начал поиск адвокатов. Среди требований — возраст до 30 лет, мужской пол, а также «огонь в глазах, желание играть и выигрывать, высокая гибкость». По словам адвоката бизнесмена Алексея Цаплина, вакансии не имеют отношения к делу о хищении.