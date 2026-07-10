ВСНБ Ирана призвал Израиль не присоединяться к ударам США

Секретарь ВСНБ Ирана Зольгадр призвал Израиль не присоединяться к ударам США

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Мохаммад-Багер Зольгадр предостерег Израиль от присоединения к ударам США. Об этом пишет агентство Fars.

В публикации отмечается, что, по словам Зольгадра, нападение на инфраструктуру Ирана будет встречено аналогичными мерами.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Россия выступает за то, чтобы США и Иран возобновили серьезную работу по урегулированию конфликта.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы, а Вашингтон не намерен продолжать переговоры с Тегераном.