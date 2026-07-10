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16:59, 10 июля 2026Экономика

Последствия введения закона о рассрочке при покупке жилья оценили

Экономист Николаев: Законопроект о рассрочке при покупке жилья приведет к росту цен
Виктория Клабукова

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Введение законопроекта о рассрочке при покупке жилья может спровоцировать рост цен на квартиры. О противоречивых последствиях инициативы «Газете.Ru» рассказал экономист, эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина Олег Николаев.

Новый проект Минстроя обяжет продавцов не поднимать стоимость квартиры в рассрочку выше, чем при единовременной оплате, и ограничит размер штрафа в случае просрочки до 20 процентов от суммы очередного платежа. Однако условие о равной цене, по мнению Николаева, слабо вписывается в рыночную логику, поэтому если жилищная рассрочка продолжит существовать после принятия закона, то цены на «вторичку» неизбежно пойдут вверх. Николаев допускает, что застройщики формально повысят стоимость квартир для всех покупателей, но тем, кто готов заплатить сразу, будут предоставлять индивидуальные скидки, что позволит соблюсти закон, не ухудшив при этом статистику цен.

В своем нынешнем виде рассрочка, по словам Николаева, — это вынужденная альтернатива, «некая химера», созданная для тех покупателей, которые не успели приобрести объект на стадии котлована подешевле, но и не могут оформить ипотеку. Такой инструмент нуждается в регулировании, однако вместо этого эксперт считает более рациональным направить все усилия на расширение доступности классической ипотеки.

Президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян опасается, что новый закон может и вовсе вынудить девелоперов отказаться от рассрочек. С таким регулированием рынок жилья может лишиться единственного гибкого инструмента, который удерживает спрос в условиях заградительных ипотечных ставок, пояснила Малхасян.

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