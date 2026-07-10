Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули к Дружковке группировку из десятков подразделений, в том числе солдат из «Батальона имени шейха Мансура» (признан террористическим и запрещен в РФ) и центра спецназначения «Омега». Об этом сообщает ТАСС.
Ранее ВСУ также стянули все имеющиеся образцы советского вооружения на сумском направлении.
Украина перенесла в Киев военные производства, склады, координационные центры. По ним Россия наносит удары, рассказал недавно посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.