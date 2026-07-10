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17:04, 10 июля 2026Бывший СССР

ВСУ стянули к Дружковке спецназ «Омега» и батальон имени шейха Мансура

ТАСС: ВСУ стянули к Дружковке спецназ «Омега» и батальон имени шейха Мансура
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Anatolii Stepanov / File Photo / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули к Дружковке группировку из десятков подразделений, в том числе солдат из «Батальона имени шейха Мансура» (признан террористическим и запрещен в РФ) и центра спецназначения «Омега». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее ВСУ также стянули все имеющиеся образцы советского вооружения на сумском направлении.

Украина перенесла в Киев военные производства, склады, координационные центры. По ним Россия наносит удары, рассказал недавно посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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