ВСУ стянули к Дружковке спецназ «Омега» и батальон имени шейха Мансура

ТАСС: ВСУ стянули к Дружковке спецназ «Омега» и батальон имени шейха Мансура

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули к Дружковке группировку из десятков подразделений, в том числе солдат из «Батальона имени шейха Мансура» (признан террористическим и запрещен в РФ) и центра спецназначения «Омега». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее ВСУ также стянули все имеющиеся образцы советского вооружения на сумском направлении.

Украина перенесла в Киев военные производства, склады, координационные центры. По ним Россия наносит удары, рассказал недавно посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.