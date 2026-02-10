Реклама

06:04, 10 февраля 2026Россия

В МИД назвали причину ударов России по объектам на Украине

Мирошник: ВСУ стянули в Киев военные производства, по ним РФ наносит удары
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Украина стянула в Киев военные производства, склады, координационные центры. По ним Россия наносит удары, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Нужно понимать, что Украина стянула в Киев огромное количество военных производств, складов, координационных центров, которые являются абсолютно легальными военными целями», — подчеркнул он.

Он также отметил, что удар не нацелен на гражданское население. С украинской стороны все в точности наоборот. Киев создает невыносимые условия для жизни гражданского населения, посетовал Мирошник.

Ранее в Минобороны России рассказали, что армия России ударила по транспортной инфраструктуре Украины. Российским дальнобойным оружием были поражены объекты топливно-энергетического комплекса Украины, используемые в интересах ВСУ.

На Западе считают, что атаки российских войск на энергетику Украины в январе оказались чрезвычайно эффективными из-за нехватки у Киева ракет к системам противовоздушной обороны (ПВО), в том числе к комплексам Patriot.

