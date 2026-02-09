На Западе раскрыли причины эффективности ударов России по энергетике Украины

FT: Удары ВС РФ по энергетике оказались эффективны из-за нехватки на Украине ПВО

Атаки российских войск на энергетику Украины в январе оказались чрезвычайно эффективными из-за нехватки у Киева ракет к системам противовоздушной обороны (ПВО), в том числе к комплексам Patriot. Причины результативности ударов России раскрыло издание The Financial Times (FT).

«В прошлом месяце у Воздушных сил Украины было так мало ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot, что их пусковые установки пустовали и не могли реагировать на баллистические ракеты, беспрепятственно поражавшие электростанции», — говорится в публикации.

Отмечается, что причиной нехватки ракет для систем ПВО стали проблемы с поставками на стороне Европы.

Ранее стало известно, что в результате удара по базе в городе Василькове в Киевской области российские войска уничтожили зенитный ракетный комплекс Patriot. По словам координатора николаевского подполья, в районе авиабазы зафиксированы мощные взрывы и крупный пожар.

