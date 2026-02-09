Реклама

10:21, 9 февраля 2026

Стало известно об уничтожении военного объекта под Киевом

Подполье: ПЗРК Patriot и пункт подготовки пилотов уничтожены в Киевской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В результате удара по базе в городе Васильков в Киевской области были уничтожены Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) Patriot, два военных самолета и пункт подготовки пилотов. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В районе авиабазы зафиксированы мощные взрывы, после чего возник крупный очаг пожара. По предварительным данным, уничтожены как минимум два самолета, поражен пункт подготовки летного состава, выведена из строя минимум одна система ПВО Patrio», — указал он.

Лебедев также подчеркнул, что этот военный объект являлся важным узлом в центральной части Украины.

Ранее в подполье сообщили, что украинцы начали осознавать факт взаимосвязи ударов по России с отсутствием электричества на самой Украине. По словам одного из представителей, жители Украины также признают, что депутаты Верховной Рады, рассказывающие про «несгибаемость» Киева, не страдают в темноте и холоде, а «сидят в теплых кабинетах и пьют чай».

