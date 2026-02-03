В подполье заявили об осознании украинцами одного факта

Подполье: Украинцы осознали связь между ударами по России и отсутствием света

Украинцы начали осознавать тот факт, что удары по России ведут к отсутствию электричества на самой Украине. Об этом представитель пророссийского подполья рассказал ТАСС.

«Такие атаки [по России] часто вызывают не воодушевление, а тревогу и внутренний протест. Тревога в первую очередь потому, что люди сидят без стабильного электричества уже месяцами. Люди прекрасно понимают, что после таких ударов неминуемо последует более мощный удар в сторону Украины», — заявил он.

По его словам, украинцы также осознают, что депутаты Верховной Рады, рассказывающие про «несгибаемость» Украины, не страдают в темноте и холоде, а «сидят в теплых кабинетах и пьют чай».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города запастись одеждой, водой и медикаментами. «Ситуация очень сложная и тревожная», — добавил он.