Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:43, 3 февраля 2026Бывший СССР

В подполье заявили об осознании украинцами одного факта

Подполье: Украинцы осознали связь между ударами по России и отсутствием света
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинцы начали осознавать тот факт, что удары по России ведут к отсутствию электричества на самой Украине. Об этом представитель пророссийского подполья рассказал ТАСС.

«Такие атаки [по России] часто вызывают не воодушевление, а тревогу и внутренний протест. Тревога в первую очередь потому, что люди сидят без стабильного электричества уже месяцами. Люди прекрасно понимают, что после таких ударов неминуемо последует более мощный удар в сторону Украины», — заявил он.

По его словам, украинцы также осознают, что депутаты Верховной Рады, рассказывающие про «несгибаемость» Украины, не страдают в темноте и холоде, а «сидят в теплых кабинетах и пьют чай».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города запастись одеждой, водой и медикаментами. «Ситуация очень сложная и тревожная», — добавил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подозреваемый признался в убийстве девятилетнего мальчика. За пытавшимся сбежать в Европу педофилом устроили погоню

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    В США предупредили о «красной линии» России

    Пятилетний мальчик погиб после катания на тюбинге

    Фермер зашел в лес по нужде и стал жертвой тигра

    Мужчине подсказали способы сделать секс жестче

    В Британии раскрыли план Стармера по сохранению власти

    В подполье заявили об осознании украинцами одного факта

    Предсказана судьба Зеленского после завершения украинского конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok