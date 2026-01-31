Кличко обратился к украинцам с тревожным заявлением из-за масштабного блэкаута

Кличко призвал украинцев запастись одеждой, водой и медикаментами

Ситуация в энергетической сфере на Украине остается тревожной, гражданам страны нужно запастись вещами первой необходимости. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев-24», передает РИА Новости.

«Ситуация, которая произошла, очень сложная и тревожная», — заявил он.

По словам политика, правительство Украины не исключает повторения экстренного отключения света. Кличко также призвал украинцев запастись теплой одеждой, водой и медикаментами.

Ранее стало известно, что в субботу, 31 января, на территории Украины произошло аварийное отключение света. Из-за блэкаута в некоторых регионах государства начались перебои с отоплением и водой. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что к отключению электричества на Украине привело «технологическое нарушение» с одновременным отключением линии между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии между западной и центральной частями Украины.