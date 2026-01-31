Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:28, 31 января 2026Бывший СССР

На Украине произошел масштабный блэкаут. В результате оказалась обесточена даже часть Молдавии. Что известно?

На территории Украины произошло экстренное отключение света
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Baluk / Reuters

31 января в большинстве регионов Украины произошло экстренное отключение света. Из-за масштабного блэкаута в некоторых регионах республики начались перебои с отоплением и водой. Без света осталась также часть Молдавии.

Отключение электроэнергии произошло в большей части Кишинева и некоторых других городах страны. По данным Министерства энергетики республики, аварийный сбой в энергосистеме государства случился из-за падения напряжения на высоковольтной линии в украинской электросети.

Почему произошел блэкаут?

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что к каскадному отключению электричества на территории Украины привело «технологическое нарушение» с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Из-за аварии пришлось разгрузить блоки атомных электростанций (АЭС).

В свою очередь, источник издания «Страна» на энергорынке сообщил, что после сбоя на Южноукраинской АЭС один блок аварийно остановился. На другом блоке было принято решение снизить мощность, как и на Ровенской АЭС.

Фото: Roman Baluk / Reuters

Шмыгаль пообещал, что свет будет восстановлен в течение нескольких часов. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что восстановительные работы уже ведутся, необходимое реагирование на уровне украинской энергосистемы сделано.

При этом член комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк указал, что для стабилизации энергосистемы и восстановления полной генерации АЭС после блэкаута потребуется 24-36 часов.

Киев остался без воды

Из-за аварии в энергосистеме украинская столица осталась без водоснабжения. По данным «Киевводоканала», энергетики совместно со специалистами предприятия приступили к восстановлению электропитание объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Также сообщалось об остановке движения поездов метро в Харькове и Киеве из-за низкого напряжения в сети и о проблемах с теплоснабжением. Проблемы с водой и теплом также наблюдались в Чернигове и Житомире.

При этом железнодорожное сообщение претерпело лишь незначительные перебои.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине произошел масштабный блэкаут. В результате оказалась обесточена даже часть Молдавии. Что известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Премьер Италии посоветовала Европе преодолеть комплекс неполноценности

    Известная украинская певица получила паспорт России

    Названа еще одна причина масштабного отключения электроэнергии на Украине

    На Западе призвали Зеленского посетить Москву

    Спецпредставитель Путина прибыл в Майами для встречи с администрацией Трампа

    Задержанный за расчленение многодетной россиянки высказался о своей вине

    Врач перечислил повышающие риск заболеваний сердца и сосудов продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok