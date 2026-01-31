На Украине произошел масштабный блэкаут. В результате оказалась обесточена даже часть Молдавии. Что известно?

На территории Украины произошло экстренное отключение света

31 января в большинстве регионов Украины произошло экстренное отключение света. Из-за масштабного блэкаута в некоторых регионах республики начались перебои с отоплением и водой. Без света осталась также часть Молдавии.

Отключение электроэнергии произошло в большей части Кишинева и некоторых других городах страны. По данным Министерства энергетики республики, аварийный сбой в энергосистеме государства случился из-за падения напряжения на высоковольтной линии в украинской электросети.

Почему произошел блэкаут?

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что к каскадному отключению электричества на территории Украины привело «технологическое нарушение» с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Из-за аварии пришлось разгрузить блоки атомных электростанций (АЭС).

В свою очередь, источник издания «Страна» на энергорынке сообщил, что после сбоя на Южноукраинской АЭС один блок аварийно остановился. На другом блоке было принято решение снизить мощность, как и на Ровенской АЭС.

Фото: Roman Baluk / Reuters

Шмыгаль пообещал, что свет будет восстановлен в течение нескольких часов. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что восстановительные работы уже ведутся, необходимое реагирование на уровне украинской энергосистемы сделано.

При этом член комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк указал, что для стабилизации энергосистемы и восстановления полной генерации АЭС после блэкаута потребуется 24-36 часов.

Киев остался без воды

Из-за аварии в энергосистеме украинская столица осталась без водоснабжения. По данным «Киевводоканала», энергетики совместно со специалистами предприятия приступили к восстановлению электропитание объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Также сообщалось об остановке движения поездов метро в Харькове и Киеве из-за низкого напряжения в сети и о проблемах с теплоснабжением. Проблемы с водой и теплом также наблюдались в Чернигове и Житомире.

При этом железнодорожное сообщение претерпело лишь незначительные перебои.