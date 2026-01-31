Реклама

14:03, 31 января 2026Бывший СССР

Зеленский высказался о блэкауте на Украине

Зеленский поставил задачу стабилизировать ситуацию с энергосистемой Украины
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Произошедший на Украине масштабный блэкаут прокомментировал в своем Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский. Он заявил, что главной задачей является стабилизация ситуации в ближайшее время.

«Все необходимое реагирование на уровне украинской энергосистемы есть, ведутся восстановительные работы», — уточнил политик.

Также Зеленский уточнил, что заслушал доклады премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля по ситуации в энергосистеме страны, которая, как он уточнил, произошла из-за технологических причин на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.

Как уточнил Шмыгаль, к каскадному отключению электричества в нескольких регионах Украины привело «технологическое нарушение» между энергосистемами Румынии и Молдавии.

На данный момент блэкаут на Украине затронул как минимум Черниговскую, Сумскую, Житомирскую и Одесскую области. В столице страны и Харькове также встало метро, в некоторых районах пропало водоснабжение.

