13:40, 31 января 2026Бывший СССР

На Украине раскрыли причину блэкаута

Шмыгаль: К отключению света на Украине привело технологическое нарушение
Ольга Коровина

Фото: Alexey Krav / Shutterstock / Fotodom  

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль прокомментировал ситуацию с аварийным отключением энергосистемы на территории страны. Его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

Чиновник заявил, что к каскадному отключению электричества в нескольких регионах Украины привело «технологическое нарушение» между энергосистемами Румынии и Молдавии.

«В Киевской, Житомирской, Харьковской областях применяются специальные графики аварийных отключений», — заявил Шмыгаль. По его словам, свет будет восстановлен в течение нескольких часов. Министр отметил, что в результате блэкаута были выведены из строя блоки украинских АЭС.

После сбоя на Южноукраинской АЭС один блок аварийно остановился. На другом блоке было принято решение снизить мощность, как и на Ровенской АЭС.

Ранее стало известно, что в столице Молдавии Кишиневе и некоторых других городах республики случился блэкаут из-за проблем в украинской энергосистеме. Мэр города Ион Чабан подтвердил отключение электроэнергии в большей части столицы и призвал полицию выйти на улицы для регулировки автомобильного движения.

