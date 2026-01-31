Реклама

В столице Молдавии случился блэкаут из-за Украины

В большей части Кишинева пропало электричество из-за проблем на Украине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: rospoint / Shutterstock / Fotodom  

В столице Молдавии Кишиневе и некоторых других городах республики случился блэкаут из-за проблем в украинской энергосистеме. Об этом передает «Sputnik Молдова».

«В энергосистеме Молдавии произошел аварийный сбой. Из-за серьезных проблем в украинской электросети упало напряжение на высоковольтной линии (...), что привело к отключению системы», — передает издание сообщение Министерства энергетики республики.

Мэр Кишинева Ион Чабан подтвердил отключение электроэнергии в большей части столицы и призвал полицию выйти на улицы для регулировки автомобильного движения.

Ранее глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что ситуация в стране близка к гуманитарной катастрофе, поскольку из-за разрушений энергообъектов в результате ударов обесточенными остаются жилые дома и многие объекты социальной инфраструктуры, в некоторых из них долго отсутствует отопление.

