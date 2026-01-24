«Мы близки к гуманитарной катастрофе». На Украине назвали энергетическую ситуацию катастрофической

Глава ДТЭК Тимченко назвал катастрофической энергетическую ситуацию на Украине

Глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко назвал энергетическую ситуацию в стране катастрофической, пишет агентство Reuters.

Мы близки к гуманитарной катастрофе Максим Тимченко глава украинского энергохолдинга ДТЭК

По его словам, люди получают электричество на три-четыре часа, после чего оно снова пропадает на 10-15 часов. Некоторые многоквартирные дома остаются без отопления неделями.

Тимченко добавил, что любое будущее мирное соглашение между Москвой и Киевом должно включать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.

В «Укрэнерго» также отмечали, что ситуация со светом на Украине серьезно ухудшилась. Как уточнили в организации, причиной этого стал выход из строя сразу нескольких объектов генерации электроэнергии. В результате в большинстве регионов Украины были применены аварийные отключения.

Жителей Киева призвали эвакуироваться

Мэр Киева Виталий Кличко ранее отмечал, что ситуация в Киеве с электроснабжением и теплом будет ухудшаться, поэтому жителям столицы необходимо эвакуироваться. Он также предсказал продолжение российских ударов по энергоинфраструктуре и ухудшение ситуации в жилых домах.

Я обращаюсь к жителям и говорю честно: ситуация крайне сложная и это может быть еще не самый сложный момент. (...) Кто еще имеет возможность выехать за город, где есть альтернативные источники электроэнергии и тепла, не отказывайтесь от них Виталий Кличко мэр Киева

На фоне проблем с электричеством в Киеве по всему городу начали массово гореть трансформаторы.

На опубликованных кадрах в соцсетях видно, как трансформатор на одном из киевских домов искрится и горит. В украинской прессе сообщалось, что из-за перепадов напряжения трансформаторы на Украине не справляются с нагрузкой после подключения к сети.

Франция собирает экстренное совещание по энергетической ситуации на Украине

23 января Франция объявила, что проведет экстренное совещание с министрами стран «Большой семерки» (G7), Северной Европы и Балтии по энергетическому кризису на Украине.

Я буду председательствовать на встрече, чтобы дать ответы на чрезвычайную ситуацию в сфере энергетики, которая была объявлена Владимиром Зеленским Жан-Ноэль Барро глава МИД Франции

Он добавил, что Франция поставит Украине около сотни генераторов, что эквивалентно 13 мегаваттам энергии.