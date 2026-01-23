В Киеве начали массово гореть трансформаторы

«Страна.ua»: В Киеве массово горят трансформаторы

В Киеве по всему городу начали массово гореть трансформаторы. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«В Киеве горят трансформаторы. Есть сообщения о горящих трансформаторах минимум из четырех районов города», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, как трансформатор на одном из киевских домов искрится и горит. В украинской прессе сообщалось, что из-за перепадов напряжения трансформаторы на Украине не справляются с нагрузкой после подключения к сети.

Ранее российские войска ударили новыми дронами «Герань-3» по электроподстанции села Наливайковка под Киевом. Российским беспилотникам удалось поразить объект не менее четырех раз.

