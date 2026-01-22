Реклама

20:17, 22 января 2026

Российские войска ударили новыми дронами по электростанциям под Киевом

«Украина.ру»: ВС РФ ударили дронами «Герань-3» по электроподстанциям под Киевом
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска ударили новыми дронами «Герань-3» по электроподстанции села Наливайковка под Киевом. Об этом в Telegram сообщает издание «Украина.ру».

«За последние часы несколько реактивных беспилотников "Герань-3" атаковали электрическую подстанцию напряжением 750 киловольт в районе села Наливайковка в Киевской области», — говорится в публикации.

Отмечается, что российским беспилотникам удалось за последнее время поразить объект не менее четырех раз.

Ранее сообщалось, что жители родного города президента Украины Владимира Зеленского — Кривого Рога — второй день подряд вышли на митинг и перекрыли дороги из-за отсутствия в домах электроэнергии. Одна из участниц акции сообщила, что в ее доме света нет четвертые сутки, при этом у них электроплиты, то есть нет другого способа приготовить еду. Другая женщина рассказала, что в ее доме нет света ни по графикам, ни без графиков.

