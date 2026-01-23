«Донбасс в обмен на деньги». В Италии раскрыли детали сделки по Украине и назвали уступку, которая «может стать фатальной»

Corriere della Sera: В ОАЭ обсудят отказ Украины от земли в обмен на $800 млрд

В ходе предстоящей трехсторонней встречи между представителями России, Украины и США в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Киеву предложат отказаться от Донбасса в обмен на деньги. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники.

«В своих портфелях переговорщики несут как минимум четыре различных документа, которые теоретически должны составлять мирное соглашение», — сообщил изданию премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Уточняется, что первый документ является «заголовочным» текстом всего пакета. За ним следуют три ключевые части, представляющие по сути сделку, по которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинут Донбасс, а взамен Киев получит поддержку, в том числе финансовую.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Раскрыты детали сделки

Один из документов касается полного ухода украинских военных из Донбасса. Другой, как утверждает издание, подробно описывает план государственного и частного финансирования для восстановления и возрождения Украины. Американцы готовы предложить на эти цели 800 миллиардов долларов. Предполагается, что программа будет реализовываться под руководством главы американской инвестиционной компании BlackRock Ларри Финка.

Еще один документ предусматривает предоставление Киеву американских гарантий безопасности в дополнение к гарантиям стран Европы, которые направят своих военных на украинскую территорию.

При этом, как пишет издание, ссылаясь на слова президента Финляндии Александера Стубба, план восстановления на 800 миллиардов евро пока существует только на бумаге, реальных средств еще нет. Также автор материала отмечает, что пока неясно, примет ли президент России Владимир Путин гарантии безопасности, включающие размещение войск НАТО на Украине.

Фото: Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Уступку территории назвали фатальной для Зеленского

По мнению автора материала, уступка Донбасса может оказаться фатальной для украинского лидера. Во-первых, украинское общественное мнение якобы не поддержит отход ВСУ с этой территории. Во-вторых, сдав укрепления Донецка, Украина якобы окажется под угрозой новых российских наступлений по обширной равнине в направлении Днепра, а оттуда — Одессы.

«Это означало бы конец независимой Украины, поскольку страна потеряла бы доступ к Черному морю и нуждалась бы в одобрении России для экспорта», — сказано в материале.

Хорватский премьер-министр, в свою очередь, заявил, что «важно, чтобы территория не была уступлена де-юре». Таким образом, он предложил «оставить пространство и время для пересмотра того, что подлежит обсуждению». «То есть окно для реституции», — пояснила газета. Автор материала полагает, что условия сделки якобы можно будет пересмотреть, когда нынешний президент России будет уже не у власти.