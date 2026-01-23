На Украине заявили о серьезном ухудшении ситуации в энергетике

«Укрэнерго»: Ситуация со светом на Украине серьезно ухудшилась

Ситуация со светом на Украине серьезно ухудшилась. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в Telegram-канале.

Как уточнили в организации, причиной этого стал выход из строя сразу нескольких объектов генерации электроэнергии. В результате в большинстве регионов Украины были применены аварийные отключения.

«Сегодня утром ситуация осложнилась, потому что сразу несколько объектов генерации, к сожалению, вышли в аварийный ремонт. (...) Оборудование работает на грани возможного. Из-за предыдущих повреждений и разрушений уцелевшие энергоблоки несут колоссальную перегрузку, чтобы обеспечить страну светом и нуждаются в остановке для ремонта», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация с электроснабжением и теплоснабжением в городе будет лишь ухудшаться. В связи с этим он вновь призвал жителей украинской столицы к эвакуации.